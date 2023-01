Zwickau - Zwei unbekannte Täter haben eine Spielothek in Zwickau überfallen und Bargeld gefordert. Sie erbeuteten am Dienstagabend einen vierstelligen Betrag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Männer betraten die Spielothek demnach mit Sturmhauben. Verletzt wurde niemand. Die Täter entkamen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.