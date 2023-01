Razzia: Hundert Kilo Drogen, 300.000 Euro Bargeld, Machete

Berlin - Erneut ist der Berliner Polizei ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Bei einer Razzia in zahlreichen Wohnungen wurden am Dienstag 86 Kilogramm Haschisch, 16 Kilogramm Marihuana, 200 Gramm Kokain sowie mehr als 300.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 45.000 Euro beschlagnahmt, wie es in einer Mitteilung heißt. Außerdem stellte die Polizei fünf Fahrzeuge, ein Gewehr, eine Machete und einen Baseballschläger sicher. Auf die Spur der Bande kam die Polizei letztlich durch abgehörte und entschlüsselte Nachrichten aus Chatprogrammen.

Die Durchsuchungen von 15 Wohnungen und anderen Räumen richteten sich gegen neun Verdächtige im Alter von 26 bis 52 Jahren. Gegen einen 42-jährigen Mann lag bereits ein Haftbefehl vor, dabei ging es um den Handel mit großen Mengen Kokain, Marihuana und Haschisch in den vergangenen Jahren. 200 Polizisten waren in Tempelhof, Mitte, Köpenick, Weißensee, Karow, Reinickendorf, Hohenschönhausen, Alt-Treptow, Friedrichshain und Schöneberg im Einsatz.