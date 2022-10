RB Leipzig auch im Pokal ohne kranken Werner

Leipzigs Timo Werner am Boden.

Leipzig - RB Leipzig muss auch im DFB-Pokal auf Fußball-Nationalspieler Timo Werner verzichten. Der Stürmer fällt wie schon am Samstag gegen Hertha BSC wegen eins Infekts aus, wie Trainer Marco Rose am Montag mitteilte. Zudem ist der Einsatz von Emil Forsberg fraglich. Der Spielmacher klagte nach dem Sieg gegen Hertha über Adduktorenprobleme. Christopher Nkunku steht gegen den Hamburger SV am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) wegen einer Hand-Operation ebenfalls nicht zur Verfügung.

Rose mahnte zudem davor, sich vom Klassenunterschied zum HSV blenden zu lassen. „Der HSV ist kein klassischer Zweitligist. Sie waren kürzlich noch Tabellenführer, haben die wenigsten Gegentore in der Liga kassiert und spielen einen guten Fußball“, sagte der 46-Jährige. Er glaube nicht, dass er seiner Mannschaft sagen müsse, sie dürfe den Gegner nicht unterschätzen.