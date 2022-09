RB Leipzig bei Titelverteidiger Real unter Zugzwang

Yussuf Poulsen am Ball nimmt am Abschlusstraining teil.

Madrid - RB Leipzig steht nach der bitteren 1:4-Heimniederlage gegen Schachtjor Donezk schon am zweiten Spieltag der Champions League unter Zugzwang. Und nun kommt mit Titelverteidiger Real Madrid an diesem Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gleich die allerhöchste Prüfung im Estadio Santiago Bernabéu. Die Königlichen legten mit Trainer Carlo Ancelotti einen perfekten Saisonstart hin, gewannen alle fünf Pflichtspiele. Für den nur schwer in Tritt gekommenen Pokalsieger aus Sachsen heißt es vor allem, die Mentalität und neu entfachte Spielweise vom 3:0 gegen Borussia Dortmund mitzunehmen.

Dabei müssen die Sachsen auf Konrad Laimer verzichten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war beim 3:0-Heimerfolg über Borussia Dortmund umgeknickt und hat sich eine Verletzung des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen, die eine wochenlange Pause nach sich ziehen wird, wie der Verein am Dienstag mitgeteilt hatte.