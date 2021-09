RB Leipzig beim 1. FC Köln unter Zugzwang

Leipzig - RB Leipzig will nach seinem Fehlstart in die Fußball-Bundesliga wieder Siege einfahren. Der Vizemeister tritt am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln an. „Wir müssen für den Erfolg arbeiten, den Willen und die Disziplin in den richtigen Momenten haben“, sagte Trainer Jesse Marsch. Der Vorstand steht trotz drei Niederlagen in vier Bundesliga-Spielen zu dem neuen Trainer. Um das Ziel Qualifikation für die Champions League nicht schon früh aus den Augen zu verlieren, sollte dennoch in Köln ein Sieg eingefahren werden.