RB Leipzig bestätigt Außenbandriss von Nkunku

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Außenbandriss von Christopher Nkunku bestätigt. Das teilte der DFB-Pokalsieger am Samstag mit. „Wie lange er ausfallen wird, ist offen; es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für diese Verletzung“, schrieb der Verein. Der 25-Jährige hatte sich am vergangenen Dienstag beim Training der französischen Fußball-Nationalmannschaft am linken Knie verletzt. Zunächst berichtete die Equipe Tricolore von einer Verstauchung des Knies.

Nach seiner Rückkehr nach Leipzig soll der mit zwölf Treffern derzeit beste Bundesliga-Torjäger noch einmal eingehend untersucht werden. Nkunku, der in Deutschland zum Fußballer des Jahres gewählt worden war, kam in diesem Jahr auf 33 Scorerpunkte in der Bundesliga. Er verpasst kurzfristig die am Sonntag beginnende WM in Katar.