RB Leipzig will ins Pokal-Achtelfinale

Leipzig - Auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung will RB Leipzig am Dienstag das Achtelfinale des DFB-Pokals erreichen. Das Team von Trainer Marco Rose trifft um 18.00 Uhr auf den Zweitligisten Hamburger SV. Dabei muss Leipzig ohne den erkrankten Timo Werner und den an der Hand operierten Christopher Nkunku auskommen. Im Angriff dürfte deshalb Yussuf Poulsen von Beginn auflaufen. Trainerin Rose warnte vor dem Spiel davor, den HSV aufgrund des Klassenunterschieds zu unterschätzen.