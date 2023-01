RB Leipzig will Rückstand auf Bayern München verkürzen

Leipzig - RB Leipzig will den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beim Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga halbieren. Dazu muss die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) das Spitzenspiel gegen den Rekordmeister gewinnen. „Es braucht insgesamt eine Top- und eine mutige Leistung gegen den FC Bayern. Die wollen wir bringen und so das Spiel gewinnen“, sagte Rose. Mit 47 069 Zuschauern wird das Spiel ausverkauft sein. Bis auf Christopher Nkunku stehen Rose alle wichtigen Spieler zur Verfügung.