RB-Stürmer Novoa wechselt nach Basel

Leipzigs Spieler Hugo Novoa am Ball.

Leipzig - Stürmer Hugo Novoa hat seinen Vertrag beim deutschen Pokalsieger RB Leipzig vorzeitig bis 2025 verlängert und wird ab sofort Spielpraxis beim Schweizer Erstligisten FC Basel sammeln. Das teilte der sächsische Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit.

Der 19 Jahre alte Spanier, der in der vergangenen Saison mit seinem Treffer zum 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth zum jüngsten Bundesliga-Torschützen von RB wurde, soll eineinhalb Jahre für die Eidgenossen spielen und dann nach Leipzig zurückkehren. In der laufenden Saison kam der Flügelspieler wettbewerbsübergreifend auf elf Profi-Einsätze und erzielte beim Auswärtsspiel in Augsburg einen weiteren Treffer für die Leipziger.