Rechnungshof rügt hohe Verschuldung von Kommunen

Magdeburg - Der Landesrechnungshof hat die hohe Verschuldung mehrerer Kommunen in Sachsen-Anhalt kritisiert. Prüfungen der Behörde ergaben, dass drei der 14 untersuchten Gebiete im Jahr 2021 eine Verschuldungshöhe aufwiesen, die 50 Prozent ihrer Einnahmen überschritten. Negativer Spitzenreiter war die Stadt Halle mit einem Verschuldungsgrad von 71 Prozent, dahinter folgten die Landkreise Mansfeld-Südharz (68 Prozent) und Wittenberg (63 Prozent).

Die Kommunen müssten wirtschaftlicher arbeiten und mit dem zur Verfügung stehenden Geld besser haushalten, sagte Landesrechnungshofpräsident Kay Barthel am Dienstag in Magdeburg bei der Vorstellung eines Jahresberichts zur Finanzsituation der Kommunen. Das Land unterstützte die Kommunen derzeit bis an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit.

Besorgniserregend ist laut Rechnungshof unter anderem der sehr hohe Anteil von Kassenkrediten an der Gesamtverschuldung. Dieser liege bei den Kommunen in Sachsen-Anhalt bei rund 48 Prozent, was im Vergleich der 13 Flächenländer der letzte Platz sei.