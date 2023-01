Redmann bisher alleiniger Bewerber für CDU-Landesvorsitz

Potsdam - Brandenburgs CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann ist bisher der einzige Bewerber für die Nachfolge von Michael Stübgen als Landesvorsitzender. Bislang gebe es nur eine Bewerbung, sagte CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann am Freitag. An diesem Freitag endet die Frist der CDU Brandenburg für die Bewerbung zum Landesvorsitz im Rahmen der Mitgliederbefragung. Am 31. Januar soll die Befragung starten und bis zum 3. März dauern. Die CDU will das Ergebnis am 5. März verkünden. Bei einem Landesparteitag am 25. März wird der Vorstand dann offiziell gewählt.

Redmann hatte im Dezember angekündigt, dass er Nachfolger von Michael Stübgen als Landesvorsitzender werden will. Sein Kreisverband, die CDU Ostprignitz-Ruppin, hatte ihn dafür nominiert. Diese Nominierung eines Kreisverbands oder einer Landesvereinigung ist notwendig, um kandidieren zu können. Der 43-Jährige will die Christdemokraten bei der Landtagswahl 2024 zur stärksten Kraft in Brandenburg machen und sie inhaltlich und personell neu aufstellen. Redmann ist auch Mitglied im Bundesvorstand der Christdemokraten.

Innenminister und Vize-Ministerpräsident Stübgen kandidiert nach mehr als drei Jahren nicht mehr für den Vorsitz. Die CDU ist seit 2019 Teil der rot-schwarz-grünen Koalition. In Umfragen lag sie zuletzt bei 17 bis 18 Prozent auf Platz drei hinter SPD oder AfD. Stübgen hatte den Landesvorsitz nach der Landtagswahl 2019 übernommen, als die Partei sehr zerstritten war.