Regen bremst 96 aus: Hannover trainiert im Hotel

Belek - Der Dauerregen im türkischen Belek hat die Vorbereitung von Hannover 96 ein klein wenig durcheinandergewirbelt. Weil die Rasenplätze im Trainingslager in der Türkei wegen des schlechten Wetters gesperrt waren, musste der Fußball-Zweitligist seine beiden Einheiten am Donnerstag ins Hotel verlegen. Am Vormittag setzte Trainer Stefan Leitl eine intensive Spinning-Einheit an, am Nachmittag standen Kraft- und Athletikübungen auf dem Programm.

„Wir wären gerne für das Training auf den Platz gegangen“, sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. Das sei aufgrund des Wassers auf den Plätzen aber nicht möglich gewesen. „Das ist kein Drama und wirft unseren Plan nicht um. Wir können das überbrücken“, sagte Mann, der wie Leitl hofft, dass am Freitag wieder auf dem Platz trainiert werden kann.

Hannover bereitet sich noch bis zum Sonntag in Belek auf die Rückrunde vor, die am 28. Januar mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern beginnt. Am Samstag sind noch zwei Testspiele gegen den ungarischen Club Debreceni Vasutas SC (15.00 Uhr) und Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien (18.00 Uhr) geplant.