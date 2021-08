Reger Besuch bei der Hanse Sail in Rostock

Rostock - Mit einem regen Besucherzuspruch hat am Freitag der zweite Tag der Hanse Sail in Rostock begonnen. Die Schiffe seien bei guten Segelbedingungen mit ihren Gästen auf die Ostsee gefahren, sagte Bettina Fust von der Hanse-Sail-Organisation. Sie sprach von einer guten Stimmung, die sich bereits am Donnerstag bei der Eröffnung gezeigt habe. Die meisten Menschen seien der Meinung, dass es gut ist, dass die Hanse Sail in ihrer 30. Ausgabe überhaupt stattfinden kann - wenn auch in einem anderen, kleineren Rahmen.

So lautet das Motto des Treffens der Traditionssegler und Museumsschiffe in diesem Jahr „Optimistisch anders“. Zum deutschlandweit ersten Treffen von Traditionsseglern haben sich mehr als 100 Schiffe angemeldet, deutlich weniger als in den Vorjahren.