Regierung: Haushalt 2022 mit Notkredit und neuen Schulden

Kiel - Die Regierung in Kiel will den Landeshaushalt 2022 mit Corona-Notkredit, neuen Schulden und Rücklagen aus einem Investitionsprogramm aufstellen. Wie Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag zum Etat-Entwurf mitteilte, werden die bereinigten Einnahmen voraussichtlich rund 13,5 Milliarden Euro betragen und die Ausgaben 14,4 Milliarden. Um die Lücke von etwa 965 Millionen Euro zu finanzieren, plant Heinold auch eine Nettokreditaufnahme von rund 67 Millionen Euro. Aus dem vom Landtag bewilligten Notkredit sollen 695 Millionen in Anspruch genommen werden. Hinzu kommen 204 Millionen Euro Rücklagen aus dem Investitionsprogramm „Impuls“.

Der Abstand zur Verfassungsgrenze beläuft sich Heinold zufolge auf 3,7 Millionen Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Ressorts mit der sogenannten Nachschiebeliste noch 27 Millionen Euro „globale Minderausgabe“ auflösen oder im Haushaltsvollzug erwirtschaften - also sparen. „Wir stellen die Weichen für eine positive Entwicklung des Landes und konzentrieren uns weiter auf unsere Jamaika-

Schwerpunkte“, sagte Heinold: „Es ist richtig, dass wir trotz der angespannten Haushaltslage weiter in Infrastruktur, Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung investieren und den vom Landtag beschlossenen Notkredit nutzen.“