Regierung will Hochschulen in Schleswig-Holstein stärken

Kiel - Die Landesregierung will den Hochschulen in Schleswig-Holstein mehr Freiheiten geben. Der am Dienstag vom Kabinett beschlossene Entwurf zur Neufassung des Hochschulgesetzes sieht unter anderem neuartige Stellen für junge Professoren vor, die einen Weg zur dauerhaften Festanstellung ebnen sollen. Bund und Länder hatten 2016 ein Programm beschlossen, das diese sogenannten Tenure-Track-Professuren vorsieht.

Die Hochschulen sollen außerdem neue Strukturen ausprobieren dürfen, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Nach Überzeugung von Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) ist es gut für den Wirtschaftsstandort, dass mit dem Gesetz die Bedeutung von Technologie- und Wissenstransfer sowie Unternehmensausgründungen gestärkt wird.

Flexiblere Regelungen für den Übergang vom Bachalor- ins Masterstudium sollen konkrete Verbesserungen für Studenten bringen. In besonderen Promotionsprogrammen soll künftig der Grad „Doctor of Philosophy“ (Ph.D.) verliehen werden können. Außerdem will das Kabinett im Hochschulgesetz digitale Beschlussfassungen und Abstimmungen sowie Regelungen zu digitalen Sitzungen und Wahlen verankern. Hochschulen sollen Regelungen über elektronische Prüfungen in ihre Satzungen aufnehmen können.

Der Gesetzentwurf geht jetzt in die Beratung im Landtag.