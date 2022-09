Regierungsparteien SPD und Grüne küren Spitzenkandidaten

Bremen - Neun Monate vor der Landtagswahl in Bremen legen die größten Regierungsparteien SPD und Grüne bei Parteitagen am Samstag ihre Spitzenkandidaturen fest. Für die Sozialdemokraten soll am 14. Mai 2023 Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Regierungsmacht verteidigen. Bündnis 90/Die Grünen wollen Umweltsenatorin Maike Schaefer an die Spitze ihrer Wahlliste setzen.

Bovenschulte (57) führt das kleinste Bundesland seit 2019 in einem rot-grün-roten Bündnis, die Linkspartei wurde erstmals in einem westdeutschen Bundesland an der Regierung beteiligt. Beim SPD-Parteitag (10.00 Uhr) steht eine programmatische Rede des Bürgermeisters auf der Tagesordnung, danach soll Bovenschultes Nominierung als Spitzenkandidat folgen.

Für die Landesmitgliederversammlung der Grünen (11.00 Uhr) hat der Landesvorstand einen Leitantrag vorbereitet, der Erfolge in der Klima- und Umweltpolitik herausstellt. Diese werden der Senatorin Schaefer (51) zugeschrieben, die deshalb erneut Spitzenkandidatin werden soll.