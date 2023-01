Regnerischer Wochenstart in Sachsen

Dresden - Die Woche startet in Sachsen regnerisch und mit vielen Wolken. Nachmittags lockert es am Montag auf und abends gibt es einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Mittelgebirge kommt es zu Niederschlägen, teils schneit es. Auf dem Fichtelberg soll es Sturmböen geben, ansonsten ist der Wind schwach bis mäßig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und neun Grad, in den höheren Lagen zwischen zwei und sieben Grad.

In der Nacht zum Dienstag fällt laut DWD etwas Regen, in den Kammlagen des Erzgebirges zeitweise Schnee. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen vier und zwei Grad, in den höheren Lagen bis minus ein Grad.