Lübeck - Auf einem Parkstreifen in Lübeck sind am Dienstag Reifen an 21 Autos zerstochen worden. Nach den aktuellen Ermittlungen hätten der oder die Täter jeweils einen oder zwei Reifen an der zum Gehweg gelegenen Beifahrerseite der Autos beschädigt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.