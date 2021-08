Reihenhaushälfte nach Brand unbewohnbar

Hildesheim - Wegen eines Zimmerbrands ist eine Reihenhaushälfte in Hildesheim nicht mehr bewohnbar. Am frühen Mittwochmorgen brach das Feuer aus ungeklärter Ursache im Erdgeschoss aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten sich die vier Bewohner bereits aus dem Gebäude gerettet. Durch die starke Rauchentwicklung konnten sie den Angaben zufolge nicht in die Haushälfte zurück. Sie wurden stattdessen in eine Notunterkunft gebracht. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht.