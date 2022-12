Rekordjahr an Leipziger Schleusen in Connewitz und Cospuden

Leipzig - An Leipzigs Schleusen wurde in diesem Jahr ein Rekord aufgestellt. Insgesamt 32 194 „muskelbetriebene Boote“ seien zwischen April und Oktober in den Schleusen im Stadtteil Connewitz sowie in Cospuden gezählt worden, teilte die Stadt am Freitag mit. Dies seien 3200 Boote mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018. Unterwegs sind dort etwa Kanus und Kajaks.

Hingegen liegt die Zahl der geschleusten Motorboote mit 277 wie schon im vergangenen Jahr hinter den Zahlen von vor 2020. Bis dahin zählte das Amt für Stadtgrün und Gewässer konstant zwischen 400 und 600 Schiffe pro Jahr. Das erste Mal seien in diesem Jahr auch Stand-Up-Paddling-Boards gezählt worden. Insgesamt wurden 2557 Boards beim Umtragen an den Schleusen registriert.