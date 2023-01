Rentner fährt mit Auto gegen Hauswand und stirbt

Zeulenroda-Triebes - Ein 72-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Brunnenstraße in der thüringischen Kleinstadt Zeulenroda-Triebes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte versuchten demnach noch, den Rentner zu reanimieren. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten gesundheitliche Probleme des 72-Jährigen die Ursache für den Unfall gewesen sein. Die Polizei ermittelt.