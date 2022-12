Bautzen - In Bautzen ist ein Rentnerehepaar bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 84-jährige Mann und seine 82-jährige Frau seien am Mittwochnachmittag beim Überqueren einer Straße von dem Auto einer 37-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die beiden Rentner mussten daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.