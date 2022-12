Rettungskräfte finden verunglückte Frau dank Smart-Watch

Stuhr - Dank ihrer Smart-Watch haben Rettungskräfte in Stuhr (Kreis Diepholz) eine verunglückte Frau gefunden. Die 61 Jahre alte Lastwagenfahrerin war am Freitagmittag beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug auf den Boden gestürzt und mit einer Kopfverletzung liegen geblieben. Die Uhr löste einen Notruf aus und übertrug erst das Stöhnen der Frau und dann Verkehrsgeräusche der nahe gelegenen Straße. Weil die Uhr auch den Standort übertrug, habe sofort ein Rettungswagen zum Unglücksort losfahren können, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Lastwagenfahrerin wurde in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht.