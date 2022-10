Rettungswagen bei Einsatz mit Eiern beworfen

Berlin - Ein Rettungswagen ist bei einem Einsatz in Berlin-Neukölln mit Eiern beworfen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren zwei Rettungskräfte am Dienstagabend auf dem Weg zu einer Einsatzstelle in Berlin-Schöneberg, als bislang Unbekannte ihren Wagen an der Kreuzung Hermannstraße Silbersteinstraße mehrfach mit rohen Eiern bewarfen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, ist bislang unklar. Nach Angaben der Feuerwehr übernahm ein anderer Rettungswagen in der Nähe den Einsatz. Zuvor hatten „B.Z.“ und „Bild“ über den Vorfall berichtet.