Rettungswagen stößt auf A10 mit Lastwagen zusammen

Nuthetal - Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Lastwagen auf der A10 südlich von Potsdam sind drei Menschen verletzt worden. Der Rettungswagen (RTW) war am Samstagabend zwischen Ludwigsfelde-West und dem Autobahndreieck Nuthetal auf dem Weg zu einem Einsatzort, wie die Polizei mitteilte. Dort waren bei einem Auffahrunfall mit zwei Autos zwei Personen leicht verletzt worden. Der RTW sei auf dem Weg zum Unfallort von der mittleren auf die rechte Fahrspur gewechselt und dort mit einem Lastwagen kollidiert, berichtete die Polizei. Der Rettungswagen wurde durch den Aufprall auf die Seite geworfen, der Laster kam in einem Graben zum Stehen.

Die 33-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihr 57-jähriger Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden schwer verletzt. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in einer Berliner Klinik geflogen und die Fahrerin in ein Potsdamer Krankenhaus gebracht.

Der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte am Unfallort ambulant behandelt werden. Die Autobahn 10 war in Richtung Magdeburg für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. An dem Rettungswagen sei Totalschaden entstanden, berichtete die Polizei. Der Schaden wurde auf etwa 130 000 Euro geschätzt.