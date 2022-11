Rochlitzer Porphyrtuff zum „Heritage Stone“ gekürt

Dresden/Rochlitz - Der Rochlitzer Porphyrtuff ist als erstes Gestein aus Deutschland in eine Liste der weltweit wichtigsten Natursteinarten aufgenommen worden. Wie die TU Dresden am Dienstag mitteilte, zählt der Baustein aus Nordwestsachsen jetzt als „Heritage Stone“. Der Titel wird von der International Union of Geological Sciences (IUGS) vergeben. Bisher tragen ihn 32 Gesteine aus 17 Ländern.

Der Porphyrtuff wird laut TU Dresden seit dem frühen zwölften Jahrhundert in der Nähe von Rochlitz abgebaut. Seither präge er das bauliche Erbe der Region. Unter anderem wurde er verwendet beim Bau des Leipziger Rathauses, der romanischen Klosterkirche in Wechselburg und bei der Gestaltung des Grabs von Immanuel Kant in Königsberg (Kaliningrad). Auch die Fassade der 2015 geweihten katholischen Propsteikirche in Leipzig ist aus dem Baustoff.