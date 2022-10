Roller stößt mit Auto zusammen: 41-Jährige schwer verletzt

Berlin - Eine Rollerfahrerin ist in Berlin-Charlottenburg mit einem Auto zusammengestoßen und schwer gestürzt. Sie wurde mit schweren Verletzungen am Arm in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 41-Jährige mit ihrem Motorroller am Montagnachmittag auf der Windscheidstraße, als sie an der Kreuzung zur Pestalozzistraße von einem 20-jährigen Autofahrer erfasst wurde. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.