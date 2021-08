Rolling-Stones-Ticketaffäre: Geldstrafe für Beamtin

Ein Konzert, das die Rolling Stones 2017 im Hamburger Stadtpark gaben, beschäftigt weiter die Justiz. Im Zusammenhang mit der Annahme von Freikarten macht ein Richter klar: You can't always get what you want - zumindest nicht als Beamtin.