Rose lässt Raum auf der Bank - Klostermann im Kader

Leipzig - Einen Tag vor Bekanntgabe des WM-Kaders durch Fußball-Bundestrainer Hansi Flick bleibt David Raum vorerst nur die Zuschauerrolle. Der linke Verteidiger steht nicht in der Startelf von RB Leipzig im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg. Für Raum spielt Marcel Halstenberg auf der linken Seite der Viererkette. Vor einem Monat in Mainz hatte Raum zuletzt zum Anpfiff auf der Bank gesessen. Erstmals seit drei Monaten steht Lukas Klostermann im Leipziger Kader. Der Nationalspieler ist von seinem Syndesmosebandriss genesen. Der für die Innenverteidigung eingeplante Abdou Diallo verspürte beim Aufwärmen Schmerzen am Knie und wird durch Josko Gvardiol ersetzt.

Beim SC Freiburg bleibt Vincenzo Grifo zunächst draußen. Für den italienischen Nationalspieler kommt Kiliann Sildillia zum Zug. Ansonsten vertraut Trainer Christian Streich der Mannschaft, die am Sonntag Köln besiegt hat.