Rote Jacke und Koffer verraten Einbrecherbande

Berlin - Eine auffällige rote Jacke hat eine Einbrecherbande in Berlin verraten. Die Polizei wurde am Sonntagabend wegen eines Einbruchs zu einer Wohnung in Friedrichfelde (Lichtenberg) gerufen, wie sie am Montag mitteilte. Ein 21 Jahre alter Bewohner sagte, dass er die Wohnung gegen 19.00 Uhr verließ und gegen 20.00 Uhr zurückkehrte, die Wohnung sei durchwühlt worden. Vor der Haustür seien ihm bei seinem Weggang zwei verdächtige Männer aufgefallen, darunter einer mit einer auffallenden roten Jacke. Zivilpolizisten stellten kurz darauf vier verdächtige Männer im Alter von 23, 28, 32 und 42 Jahren, von denen einer eine rote Jacke trug. Außerdem hatten sie einen Koffer dabei, der aus der Wohnung gestohlen worden war. Gefunden wurden bei den Männern zudem Handys und Laptops.