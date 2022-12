Halle - Die Polizei in Halle und Magdeburg hat nach den Feiertagen von einem ruhigen Weihnachtsfest gesprochen. Zwar sei eine quantitative Analyse schwierig, aber es habe nach aktuellem Stand keine Kapitalverbrechen gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei in Magdeburg am Dienstag. Auch ein Sprecher der Polizei in Halle bezeichnete die Einsatzlage als verhältnismäßig ruhig.