Erfurt - In Thüringen können sich die Menschen auf ruhiges Spätsommerwetter einstellen. Tagsüber wird es voraussichtlich wechselnd bis stärker bewölkt und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Bei schwachem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist gebietsweise mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen sollen dann auf 7 bis 13 Grad sinken.