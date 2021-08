Rund 1,1 Milliarden Euro aus MV-Schutzfonds ausgezahlt

Gesundheit, Wirtschaft, Digitalisierung, Schulen: Das Geld aus dem sogenannten MV-Schutzfonds soll viele Bereiche in den kommenden Jahren voranbringen. Viel Geld ist bislang abgeflossen, doch nicht in alle Bereiche.

Schwerin - Rund 1,1 Milliarden Euro sind aus dem in der Corona-Krise eingerichteten Schutzfonds Mecklenburg-Vorpommerns ausgezahlt. Das geht aus einer aktuellen Übersicht hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der größte Teil ging demnach mit etwa 420 Millionen Euro in den Gesundheitsbereich, gefolgt von der Wirtschaft mit rund 290 Millionen Euro.

Von den geplanten 400 Millionen Euro für die Digitalisierung sind den Angaben zufolge erst 2,2 Prozent oder 8,6 Millionen Euro ausgezahlt worden. Für den Bereich Bildung und Wissenschaft sind mit 3,3 Prozent oder 8,5 Millionen Euro bislang ebenfalls verhältnismäßig wenig Mittel abgeflossen. Bei der Gesundheit sind es hingegen etwa 70 Prozent, für die Landesverwaltung bereits knapp 75 Prozent der geplanten Gelder.

Für den Fonds sind insgesamt 2,85 Milliarden Euro bis 2024 eingeplant. Das Land muss den Kredit von 2025 an mit jährlich 142,5 Millionen Euro tilgen. An dem Schutzfonds hatte es in der Vergangenheit, etwa von Oppositionsparteien, deutliche Kritik gegeben. Nach deren Auffassung werden mit dem Geld zum Teil Probleme angegangen, die seit vielen Jahren bekannt waren und vor der Corona-Krise vernachlässigt worden sind, wie etwa der Ausbau der Digitalisierung sowie die Ausstattung von Schulen.