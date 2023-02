Schmölln - Eine Scheune ist in Schmölln im Altenburger Land in Flammen aufgegangen. Wie es zu dem Brand in der Nacht zu Donnerstag im Ortsteil Sommeritz kam, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen. Nach ihren Angaben griffen die Flammen auf eine benachbarte Scheune über, den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es jedoch, eine weitere Ausbreitung auf ein Wohnhaus zu verhindern. Wind machte die Löscharbeiten am Morgen schwierig. Weil sich immer wieder Glutnester entzündeten, blieb die Feuerwehr am Morgen vor Ort. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf 100.000 Euro geschätzt.