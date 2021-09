Rund 1000 Corona-Infektionen unter Schülern im Schuljahr

Hannover - Im neuen Schuljahr sind in Niedersachsen bislang rund 1000 Corona-Infektionen von Schülerinnen und Schülern gemeldet worden. Das sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag im Landtag in Hannover. Insgesamt gibt es demnach im Bundesland rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler. Das neue Schuljahr hat am 2. September begonnen.

Zu Beginn des Schuljahres mussten sich Schüler jeden Tag auf das Coronavirus testen, seit dieser Woche ist dies nur noch dreimal wöchentlich nötig - montags, mittwochs und freitags. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich nicht testen.