Gotha - Unbekannte haben aus einem auf einem Autohof bei Gotha geparkten Lastwagen 145 neue Laptops gestohlen. Der Anhänger, in dem die Notebooks geladen waren, sei verschlossen gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Lastwagen hatte ein Berufskraftfahrer in der Nacht zum Freitag auf dem Gelände abgestellt. Den Wert des Diebesguts bezifferte die Polizei auf rund 72.500 Euro.