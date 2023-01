Rund 170 Einsätze für Polizei und Feuerwehr in Bremerhaven

Bremerhaven - Die Polizei in Bremerhaven ist zu rund 100 Einsätzen in der Silvesternacht ausgerückt. Dabei ging es um Körperverletzungen, Streitereien, den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk und Brände, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten löschten mehrere kleine Feuer selbst und nahmen sechs Personen in Gewahrsam. Bei der Feuerwehr gingen in der Silvesternacht rund 70 Alarmierungen ein.

Gegen Mitternacht sah eine Polizeistreife einen Mann, der in die Luft schoss. Der 31-Jährige habe für die Schreckschusspistole keinen Waffenschein vorweisen können. Die Beamten stellten Waffe und Munition sicher. Der 31-Jährige erhält eine Anzeige. Schwer verletzt wurde ein Mann, der ersten Erkenntnissen zufolge absichtlich vor ein Auto sprang. Die Fahrerin habe eine Kollision nicht mehr verhindern können.

Die Feuerwehr Bremerhaven rückte unter anderem zu zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern, einem Brand in einem Lüftungsschacht in einer Industrieanlage und einem Garagenbrand aus. Hinzu kamen diverse Brände von Abfallbehältern und ein brennendes Auto. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Leherheide mussten zeitweilig rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude verlassen.