Rund 460 Polizeianwärter in Sachsen-Anhalt vereidigt

Aschersleben - Rund 460 Polizeianwärter der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt sind am Freitag in Aschersleben (Salzlandkreis) vereidigt worden. Das teilte das Innenministerium mit. Demnach beginnen rund 290 Männer und Frauen mit ihrer Ausbildung und 170 Anwärter mit ihrem Studium. Damit wurde das eigentliche Ziel von 440 Anwärtern übertroffen.

Eine Ausbildung bei der Polizei dauert in der Regel zweieinhalb Jahre. Diese Anwärter kommen nach Abschluss in den mittleren Dienst. Ein Studium dauert normalerweise drei Jahre und versetzt die Absolventen in den gehobenen Dienst. Die Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt bietet den Angaben zufolge beide Ausbildungswege an.

Laut Ministerium steigt die Zahl der Polizisten seit 2019 wieder an. Die Personalaufstockung soll auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Den Angaben des Innenministeriums zufolge sollen vor allem 16- bis 37-Jährige mit Kampagnen angesprochen werden.