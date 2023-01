Magdeburg/Wiesbaden - Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse wiederholen, ist in Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich hoch. Im Schuljahr 2021/22 waren das 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Nur Mecklenburg-Vorpommern lag mit 5,0 Prozent noch darüber. Der Bundesschnitt wurde mit 2,4 Prozent angegeben. Im Schuljahr 2019/20 hatte die Quote in Sachsen-Anhalt noch bei 2,6 Prozent gelegen und sank im Schuljahr 2020/21 auf 2,3 Prozent.

Wie die Statistiker weiter mitteilten, stieg die Zahl der Wiederholerinnen und Wiederholer zuletzt in allen Bundesländern außer Bremen wieder an. „Nach veränderten Versetzungsregelungen im ersten Schuljahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie haben im Schuljahr 2021/2022 wieder deutlich mehr Kinder und Jugendliche eine Klassenstufe wiederholt“, hieß es. Die Quote der Sitzengebliebenen stieg den Angaben nach bundesweit von 1,4 Prozent im Schuljahr 2020/2021 auf 2,4 Prozent im vergangenen Schuljahr. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2019/2020, als die coronabedingten Versetzungsregeln noch nicht zum Tragen gekommen waren, hatte die Quote bei 2,3 Prozent gelegen.

Im Zuge der Pandemie waren in vielen Bundesländern aufgrund von Unterrichtsausfällen oder Wechsel- und Distanzunterricht besondere Regeln in Hinblick auf die Versetzung eingeführt worden. Die Versetzung wird in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt.