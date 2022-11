Sachsen-Anhalt gedenkt der Opfer der Pogromnacht von 1938

Magdeburg/Dessau-Roßlau - Mit Gedenkveranstaltungen ist am Mittwoch an vielen Orten in Sachsen-Anhalt an die Opfer der nationalsozialistischen Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert worden. In Dessau-Roßlau etwa hatte die Stadt eingeladen zu einem Gedenken an die Zerstörung der Synagoge und an die ermordeten jüdischen Männer, Frauen und Kinder aus der Stadt. Es wurden Blumen niedergelegt. Auch in Halle, Magdeburg und vielen kleineren Orten gab es Gedenkveranstaltungen.

„Synagogen, Wohnungen und Geschäfte gingen in Flammen auf und Hass zersetzte Menschlichkeit. Es ist ein Tag, der uns vor Augen führt, zu welch abscheulichen Verbrechen Menschen fähig sind“, erklärte die Linken-Landesvorsitzende Janina Böttger. „Es ist ein Tag der Mahnung, der uns stets begleitet und verpflichtet, nie wieder zuzulassen, dass Menschen diskriminiert, terrorisiert oder ausgegrenzt werden.“

Im gesamten Deutschen Reich kam es zu Pogromen gegen Juden und Jüdinnen. Bei den Gewaltausschreitungen der SA- und SS-Angehörigen unter zentraler Leitung der NS-Führung wurden mehr als 1300 Menschen getötet und 30.000 Menschen in Konzentrationslager verschleppt. Etwa 7500 jüdische Geschäfte wurden demoliert, rund 1400 Synagogen und Gebetshäuser in Brand gesteckt. Der planmäßigen Zerstörung jüdischer Einrichtungen folgte bald die systematische Vernichtung jüdischen Lebens in Europa.