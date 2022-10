Wirtschaftspolitik Sachsen-Anhalt: Grünen-Chefs fordern früheren Kohleausstieg

Bis 2030 raus aus der Braunkohle? Was in NRW vorangetrieben wird, wollen die Grünen auch in Sachsen-Anhalt. Dafür fordern sie auch mehr Engagement von Wirtschaftsminister Schulze.