Sachsen-Anhalt im Herbst zweitsonnigste Region Deutschlands

Magdeburg/Offenbach - Mit 415 Sonnenstunden ist Sachsen-Anhalt in den Herbstmonaten September, Oktober und November die zweitsonnigste Region Deutschlands gewesen. Es sei eine Temperatur von durchschnittlich 10,7 Grad Celsius erreicht worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch nach ersten Auswertungen seiner rund 2000 Messstationen mit. Damit sei die Herbstsonne deutlich öfter zu sehen gewesen als in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, in welcher der vieljährige Mittelwert mit 299 Sonnenstunden angegeben ist.

Insgesamt sei der Herbst 2022 in Deutschland der drittwärmste seit dem Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881 gewesen, hieß es. Und: „Noch nie seit 1881 war der Zeitraum Januar bis November in Deutschland so warm wie 2022“, sagte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach. Der Mittelwert liege bei 11,3 Grad Celsius. Den bisherigen Höchststand gab es 2020 mit 11,1 Grad für diesen Zeitraum.

Am 19. und 20. November habe es in Sachsen-Anhalt die bislang kältesten Tage gegeben. Am 20. November zeigte die Station Oberharz am Brocken laut DWD mit minus 11,6 Grad die bundesweit tiefste Herbsttemperatur an. Die Niederschlagsmenge gab der DWD für September bis November mit 116 Liter pro Quadratmeter an, was etwa dem Mittelwert der Referenzperiode entspricht, der bei 120 Liter liegt.