Sachsen-Anhalt mit zweithöchster Kita-Betreuungsquote

Halle/Wiesbaden - Sachsen-Anhalt hat bundesweit die zweithöchste Kita-Betreuungsquote. Mehr als jedes zweite Kleinkind unter drei Jahren (58,3 Prozent) wurde im März 2022 in einer Kita betreut, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Nur in Mecklenburg-Vorpommern sei die Quote mit 58,6 Prozent noch etwas höher.

Bundesweit lag die Betreuungsquote im März 2022 bei 35,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte. Im Jahr zuvor lag die Quote demnach bei 34,4 Prozent. Damit setze sich der langjährige Trend steigender Quoten fort, der 2021 in der Corona-Pandemie unterbrochen worden war, erklärte das Bundesamt.

Die Quote ist mit 53,3 Prozent in Ostdeutschland weiterhin deutlich höher als im Westen mit 31,8 Prozent. Unter den westdeutschen Bundesländern erreichte Hamburg mit 49,2 Prozent die höchste Quote, gefolgt von Schleswig-Holstein (36,4 Prozent). Bundesweite Schlusslichter waren Baden-Württemberg (29,9 Prozent) und Bremen (30,2 Prozent).

Bei der Betreuungsquote handelt es sich um den Anteil der in Kindertageseinrichtungen (zum Beispiel in Kindertagesstätten) oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege (zum Beispiel ein öffentlich geförderter Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater) betreuten Kinder an allen Kindern dieser Altersgruppe.

Bundesweit gab es rund 59 300 Kindertageseinrichtungen, 1,4 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 3,2 Prozent auf rund 730 800. Es waren rund 41 900 Tagesmütter und -väter gemeldet, 2,7 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor.