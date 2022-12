Sachsen-Anhalt startet weitere Förderrunde für Künstler

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt Künstlerinnen und Künstler auch weiterhin finanziell. Die dritte Auflage des Förderprogramms „Kultur ans Netz“ richtet sich an Künstlerinnen und Künstler sowie Soloselbstständige im Kulturbereich, die aufgrund der Corona-Maßnahmen finanzielle Einbußen in den Jahren 2021 und 2022 zu verzeichnen hatten, wie die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur am Donnerstag in Magdeburg mitteilten. Sie erhalten im Rahmen von Arbeitsstipendien einen Zuschuss von monatlich 2000 Euro für die Dauer von insgesamt bis zu drei Monaten. Die entsprechende Richtlinie liege nun vor. Anträge könnten in Kürze bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gestellt werden.