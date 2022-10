Finanzen Sachsen-Anhalt will 13 Milliarden Euro ausgeben

Alle Ministerien wollten zuletzt mehr Geld vom Finanzminister - nun steht der Entwurf für den Landeshaushalt 2023. Am Dienstag will ihn das Kabinett beschließen. Danach soll der Haushalt in den Landtag gehen, der das letzte Wort hat.