Sachsen-Anhalt will ehemalige Moore revitalisieren

Magdeburg - Sachsen-Anhalt will ehemalige Moore revitalisieren und den Erhalt bestehender unterstützen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe „Moorbodenschutz“ eingerichtet, die geeignete Flächen ausmachen soll, teilte das Landesamt für Umweltschutz mit. Aktuell könne als Richtwert gelten, dass es sich bei rund fünf Prozent der Landesfläche um Moore oder moorähnliche Böden handle. Der Anteil naturnaher Moore sei hingegen „sehr gering“. Zunächst soll es Tests an drei unterschiedlichen Pilotflächen geben. Wo genau diese Flächen in Sachsen-Anhalt liegen werden, sei noch nicht klar.

Revitalisierungsvorhaben seien sehr komplex und langwierig. Unter günstigen Voraussetzungen könne das Moorwachstum zwar bereits nach wenigen Jahren wieder beginnen, so das Landesamt am Mittwoch. „Häufig ist jedoch von sehr viel längeren Zeiträumen auszugehen.“

Intakte Moore würden besonders für die Regulation des Wasserhaushaltes von Ökosystemen, als Lebensraum für speziell angepasste Arten und auch für die Speicherung klimaschädlicher Treibhausgase eine wichtige Rolle spielen. Zum Thema Moore und Moorbodenschutz sei am 20. April 2023 ein Fachtag in Magdeburg geplant. Neben allgemeinen Informationen würden dort die Aktivitäten des Landes im Moorbodenschutz besprochen und Erfahrungen mit bereits laufenden Revitalisierungsprojekten vorgestellt.