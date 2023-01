Chemnitz/Pirna - Vielerorts in Sachsen wird heute an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. „Millionen Menschen wurden ausgegrenzt, verfolgt, eingesperrt oder ermordet“, erklärte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU), die zugleich dem Stiftungsrat Sächsischer Gedenkstätten vorsteht. Erinnert werde an Menschen, die sich gegen die NS-Diktatur stellten, unter Lebensgefahr Widerstand leisteten und sich für Werte wie Freiheit und Demokratie eingesetzt hätten.

In der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein wird dazu ein neu gestalteter Raum eröffnet, um an Schicksale von psychisch kranken und geistig behinderten Menschen zu erinnern. Sie wurden von Nationalsozialisten als minderwertig angesehen und deswegen ermordet.

Landtagspräsident Matthias Rößler und Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) wollen in Chemnitz am Mahnmal im Park der Opfer des Faschismus Kränze niederlegen. Dabei werde auch die Holocaust-Überlebende Renate Aris sprechen, hieß es. Zudem wird auf dem Gelände des Rehabilitationszentrums für Blinde in der Stadt an die Opfer des Euthanasie-Programms der Nationalsozialisten erinnert. 2007 hatten die Künstler Frank Maibier und Gregor-Torsten Kozik dort einen Lern- und Gedenkort geschaffen.