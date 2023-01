Sachsen will erste automatisierte Fahrzeuge im ÖPNV bis 2025

Chemnitz - Sachsen will bis 2025 erste automatisierte Fahrzeuge zur Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs einsetzen. Das sei keine technische Spielerei, sondern ein erster Schritt, um trotz Fachkräftemangels weiter ein stabiles Mobilitätsangebot zur Verfügung zu stellen, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Chemnitz. Dabei stellte er die überarbeitete Digitalstrategie für den Freistaat vor.

Zu den Vorhaben zählt auch, bis 2025 alle bisher nicht ausreichend versorgten Schulen mit Gigabit-fähigem Breitband auszurüsten. Justizministerin Katja Meier (Grüne) zog eine positive Bilanz zur Digitalisierung in der Justiz.