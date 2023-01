Dresden - Private Bauherren, Kommunen sowie Architekten können bis Mitte März Unterlagen von realisierten Bauprojekten für den Sächsischen Staatspreis Ländliches Bauen 2023 einreichen. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehe „der Erhalt ländlicher Bausubstanz und die Ergänzung der gewachsenen Siedlungsstruktur mit Neubauten von hoher architektonischer Qualität“, teilte das Regionalentwicklungsministerium am Donnerstag in Dresden mit.

Gewürdigt werden gelungene Umnutzungs- und Sanierungsprojekte, die Neugestaltung von Freianlagen sowie neue Gebäude, die gut zur regionalen Bauweise passen, hieß es. Der Freistaat vergibt bis zu vier Staatspreise in den Kategorien Wohnen, Gewerbe, öffentliche Nutzung sowie multiple Nutzung. Die Preise seien mit jeweils 5000 Euro dotiert.

„Mit dem Staatspreis Ländliches Bauen wollen wir herausragende Lösungen von Bauaufgaben in unseren ländlichen Regionen auszeichnen und in den Blick der Öffentlichkeit rücken“, sagte Staatsminister Thomas Schmidt (CDU). Mit dem Preis würdige der Freistaat die Leistungen von Bauherren, Architekten und Handwerksbetrieben zur Baukultur im ländlichen Raum.

„Wir sehen gerade auch außerhalb der Großstädte in Sachsen hochklassige Projekte, die sich innovativ und doch nahtlos in die vorhandene Bausubstanz und Siedlungsstruktur der Dörfer und Kleinstädte integrieren“, so Schmidt. Interessenten können sich bis zum 16. März bewerben. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und wird durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes finanziert.