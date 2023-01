Sandro Schwarz freut sich über „viel Tempo und Tiefe“

Bradenton - Eine gewisse Freude war Hertha-Trainer Sandro Schwarz anzusehen - für Jubelstürme blieb trotz zehn erzielter Treffer sowie lediglich einem Gegentor in zwei Testspielen im Trainingslager in Bradenton kein Platz. „Ich habe gesehen, wie wir spielen wollen. Mit viel Tempo und Tiefe“, sagte der 44-Jährige nach dem 7:1-Erfolg gegen den Club The Villages SC auf dem Gelände der IMG Academy in Bradenton.

Trotz des hohen Erfolgs, zu dem Stürmer Willfried Kanga drei Tore beisteuerte, war es für die Berliner laut Schwarz „schon Arbeit gewesen, vor allem nach dem 0:1-Rückstand.“ Doch ein schneller Ausgleich sowie ein gewisser Flow, an dem Marco Richter mit zwei Treffern seinen Anteil hatte, erfreute Schwarz. „Der zweite Gegner hat uns schon gefordert. Wenn Du nur mit 70, 80 Prozent spielst, bekommst Du Schwierigkeiten“, sagte Schwarz über den Club aus der höchsten Amateurfußballliga in den USA, gegen den Stevan Jovetic und Ivan Sunjic die weiteren Tore erzielten.

Dagegen war der Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft im ersten Spiel beim 3:0-Erfolg über den Club de Lyon FC nicht ganz zufrieden. „Viele Phasen waren zu langsam, dazwischen hatten wir aber auch gute Abläufe“, sagt Schwarz, angesichts des frühen Vorsprungs habe das Team im ersten Spiel aber unsauber gespielt. Maolida Myziane mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 23. Minute sowie Kevin-Prince Boateng (30.) hatten die beruhigende Führung erzielt. Jessic Ngankam verwandelte nach 61 Minuten den zweiten Elfmeter zum Endstand.

Zwei weitere Testspiele stehen am Mittwoch auf dem Programm. Zunächst trifft Hertha um 18.00 Uhr deutscher Zeit auf die SIMA Montverde Academy, die ein Programm für junge Talente aufgelegt hat. Die Generalprobe vor dem Re-Start beim VfL Bochum am 21. Januar bestreiten die Profis am 12. Januar um 1.00 Uhr deutscher Zeit gegen den 15-maligen kolumbianischen Meister Millonarios FC.

Dabei hat sich schon die Abwehrreihe für die Partie am 16. Spieltag der Bundesliga herauskristallisiert: „Wir werden beim VfL Bochum nicht mit einer Dreierkette spielen, das ist aber keine Überraschung“, sagte Schwarz, der in Florida auf ein 4-2-3-1-System gesetzt hatte, welches aber „nur minimale Unterschiede“ zu einem 4-3-3 aufweise. Am wichtigsten ist für Schwarz, die Spiele zu gewinnen, „um für dich ein gutes Gefühl zu haben.“